Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности: обнародован текст документа. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры 16 февраля. Они подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для нашего государства.

Произошло это во время визита главы нашего государства в Берлин, где проходит Мюнхенская конференция безопасности. О подписании соглашения о безопасности OBOZ.UA сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

По его словам, в Берлине прошла церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия".

Подписание соглашения прокомментировал федеральный канцлер Германии. Он подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину так долго, "сколько нужно".

"Президент Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российской агрессивной войны", – написал Шольц в своем профиле в сети Х.

Зеленский после подписания соглашения приоткрыл некоторые детали о его содержании.

"Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, в отношении которого уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину", – отметил президент.

Глава государства также поблагодарил Германию и немецкий народ за солидарность с Украиной и украинцами, а также за всю поддержку и помощь, которую оказало, оказывает и будет оказывать это европейское государство.

После подписания соглашения Зеленский и Шольц вышли на совместный брифинг.

В ходе брифинга федеральный канцлер Германии заверил, что Германия будет поддерживать Украину в развитии современных Вооруженных сил, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России.

"Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть подробные договоренности: дипломатические, экономические и также военные – как мы будем помогать Украине. Соглашение является воплощением того, о чем договорились государства Большой семерки в прошлом году в Вильнюсе. Обещание, к которому присоединились уже более 20 стран", – сказал Шольц.

Германия, напомнил политик, стала вторым западным государством после Британии, которое завершило переговоры подписанием соглашения о безопасности с Украиной.

Согласно достигнутым договоренностям, отметил Шольц, Германия будет помогать Украине в гражданской сфере, в частности, в восстановлении и разминировании.

В то же время Украина обязалась продолжать реформы, которые приблизят ее к вступлению в Европейский Союз.

В Офисе президента Украины объяснили содержание соглашения между Украиной и Германией, которое будет сохранять силу в течение следующих десяти лет. Документ, в частности, определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества – военного, политического, финансового и гуманитарного.

"В соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 млрд евро, что значительно усилит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа", – рассказали в ОПУ.

Зафиксирована в документе также важность применения санкций для ограничения доступа Российской Федерации к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессивной войне.

"В соответствии с документом, Германия будет работать над поддержкой санкционного давления на Россию и борьбой с уклонением от санкций, пока будет продолжаться война РФ против Украины и пока не будет восстановлена территориальная целостность нашего государства. Кроме того, Германия будет продолжать работу в Коалиции по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины для обеспечения эффективной ответственности", – объяснили в Офисе президента.

Совместно с партнерами по Европейскому Союзу и "Группе семи" Германия будет применять все законные механизмы для направления доходов от российских активов в поддержку Украины.

Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного грядущего вооруженного нападения России на Украину. По требованию одной из сторон участники соглашения должны собраться в течение суток для определения дальнейших шагов.

"Кроме того, документ закрепляет приверженность Германии поддержке усилий Украины на пути реформ, необходимых для реализации стремлений к членству в ЕС и НАТО. ФРГ также будет способствовать текущей и будущей поддержке Украины со стороны Европейского Союза", – отметили в ОПУ.

Запланированную встречу Зеленского и Шольца в рамках поездки украинского президента в Германию и Францию, а также намерения сторон по подписанию двустороннего соглашения о безопасности накануне, 15 февраля, подтверждали в немецком правительстве, писало издание Wirtschafts Woche.

"Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности", – цитировали журналисты заявление спикера правительства Германии.

Кроме того, находясь в Берлине, Зеленский впервые за время полномасштабного вторжения РФ принимает участие в Мюнхенской конференции безопасности в режиме оффлайн. У главы государства запланирован также ряд встреч, в частности, с вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и ее коллегой из Нидерландов Марком Рютте.

Напомним, о подписании двусторонних сделок безопасности с Украиной государства-члены Североатлантического альянса договорились еще в ходе саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Первое такое соглашение Украина подписала с Великобританией. Произошло это во время визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака 12 января 2024 года.

Через два дня в Офисе президента заявили, что Украина в этом направлении работает уже "с девятой страной".

Недавно Зеленский отметил, что сейчас переговоры по соглашениям о гарантиях безопасности для Украины продолжаются еще с "несколькими странами". На днях стало известно о начале соответствующих переговоров с Данией: стартовали они 8 февраля.