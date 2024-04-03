Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Украина и Финляндия подписали 3 апреля двустороннее соглашение по безопасности. Подписание документа состоялось в Киеве, во время визита в украинскую столицу новоизбранного президента Финляндии Александра Стубба.

Финский лидер также объявил о выделении его страной дополнительного пакета помощи Украине. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

В Киеве 3 апреля президенты Финляндии Александр Стубб и Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности. Это произошло во время визита новоизбранного главы государства в Киев: эта поездка стала первым зарубежным визитом Стубба с момента вступления в должность 1 марта 2024 года.

В документе, полное название которого звучит как "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке", Финляндия подтвердила готовность продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе против российской агрессии. Среди обязательств финской стороны – долгосрочная военная и финансовая помощь, а также углубление сотрудничества с нашей страной в политической, финансовой, гуманитарной сферах и в направлении реформ.

"Финляндия будет помогать Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также будет осуществлять лечение украинских военных. Кроме того, документ содержит мощные блоки санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности", – отметили в Офисе президента Украины.

Также документ (с полным текстом можно ознакомиться здесь) закрепляет четкую поддержку Финляндией будущего присоединения Украины к ЕС и НАТО в качестве полноправного члена.

Соглашение будет сохранять силу в течение 10 лет. Финляндия стала уже восьмой страной, с которой было заключено двустороннее соглашение о безопасности в рамках выполнения Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года, к которой в целом присоединились 32 государства. Ранее подобные соглашения были заключены с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами.

Также, находясь в столице Украины, Стубб объявил о новом пакете военной помощи нашему государству на 188 млн евро. В него вошли системы ПВО, а также артиллерийские снаряды крупных калибров.

Кроме того, Финляндия готовит четырехлетний план поддержки Украины. Бюджет на развитие и восстановление составляет 290 млн. евро.

"Я благодарен за гарантии продления военной и финансовой поддержки нашего государства Финляндией. Уже по состоянию на сегодняшний день мы получили 400 миллионов евро военной помощи за 2024 год. И эта сумма существенно возрастет до конца этого года благодаря еще по меньшей мере двум пакетам помощи", – поблагодарил коллегу Зеленский. .

Объявленный 3 апреля пакет станет 23-м пакетом помощи, который Финляндия передает Украине, всего на поддержку нашего государства финское правительство направило уже почти 2 млрд евро.

Напомним, ранее в этот же день Зеленский обсудил с премьером Японии усиление давления на РФ и ситуацию на поле боя.

"Обратил внимание на усиление санкционного давления на Россию и создание механизма конфискации замороженных российских активов. В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против России за войну в Украине – это хороший пример для других международных партнеров", – раскрыл глава государства подробности телефонного разговора с Фумио Кишидой.