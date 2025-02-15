Зеленский о ситуации с выборами в Украине: если кому-то не нравится – могут выбрать другое гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о политической ситуации в Украине и возможных выборах во время военного положения. По его словам, украинцы сейчас не хотят выборов, в то же время стране нужно единство.

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Он заявил, если кому это не нравится, то они могут выбрать другое гражданство. Об этом Зеленский сказал на основной сессии 61-й Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

Глава государства подчеркнул, что сосредотачивается на выживании страны и делает все возможное для этого. Половина его президентского времени пришлась на COVID-19, а другая половина – на полномасштабную войну.

"Я готов говорить о выборах, если хотите. Украинцы не хотят этого. Полностью не хотят этого. Они боятся, потому что иначе мы потеряем военное время. Солдаты вернутся домой, и Путин захватит всю нашу территорию", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас украинцы мобилизованы, один организм и одна страна. Поэтому это единство внутри Украины нужно сохранить, потому что речь идет не о нем самом, а о будущем страны и сегодняшнем дне.

По его мнению, важнейший вопрос сейчас состоит в том, как выжить и как спасти Украину, независимость и дома украинцев.

"Если кому это не нравится, они могут выбрать другое гражданство. Если они хотят. У нас настоящее государство", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент сказал, что во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос о выборах в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля в Мюнхене стартовал второй день конференции по безопасности. Программа посвящена обсуждению глобальных и региональных кризисов, а тема российско-украинской войны остается в центре внимания.

В первый день Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Путин готовится к войне с НАТО, а Украине нужны гарантии безопасности. В то же время, в США пока не готов план по окончании войны.

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