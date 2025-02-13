"Это не очень приятно": Зеленский прокомментировал разговор Путина и Трампа и высказался о мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся перед его собственным общением с президентом США. По его словам, это не очень приятно, но для Украины важно сохранить поддержку Америки.

Видео дня

В то же время Украина не воспринимает никаких переговоров о своей судьбе без собственного участия и он сказал об этом Трампу. Об этом президент сообщил в комментарии украинским СМИ во время посещения Хмельницкой АЭС, сообщает "Радио Свобода".

"Что касается разговора. Он знает мое мнение. Я действительно считаю, что прежде всего приоритет Украины. И у нас война, против нас и Путин. Он знает", – отметил Зеленский, добавив, что Трамп рассказал о желании поговорить одновременно с двумя президентами.

По словам украинского лидера, президент США не сказал в разговоре, что Путин и Россия были приоритетом, поэтому Украина сегодня доверяет этим словам. Однако крайне важно сохранение поддержки Америки.

"Я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, что он поначалу говорил с Россией. Хотя, действительно, это не очень приятно в любом случае. Потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы, реагируем, что прежде всего Украина и ничего не может быть об Украине без Украины", – рассказал он.

Также Зеленский рассказал, что во время общения они обсудили роль Северной Кореи в войне, украинские достижения в производстве дронов и угрозу со стороны Ирана, который помогает России.

Трампа поразила система дронов, построенная Украиной, а также технологическая платформа из около 200 предприятий. Зеленский подчеркнул, что мы №1 в мире или одни из первых в этом деле.

По его словам, в первую очередь должны пройти встречи между Украиной, США и европейскими союзниками, которые очень много помогают украинцам. Только после этого, по мнению Зеленского, можно будет говорить о любых контактах с Россией.

"Если звонки – это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка – и только после таких встреч, после наработки плана, как остановить Путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами", – пояснил украинский лидер.

Зеленский отметил, что во время разговора Трамп не задавал вопрос о возможных выборах в 2025 году.

"С выборами проще. Здесь вопрос такой не стоит, не стоял. Он его не озвучивал", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом. В частности, политики говорили о завершении войны в Украине, технологических возможностях, современных производствах и дронах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!