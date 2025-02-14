Путин готовит войну с НАТО, Украине нужны гарантии безопасности от США: главные тезисы заявлений Зеленского в Мюнхене

Российский диктатор Владимир Путин готовится к войне с НАТО, а Украине нужны гарантии безопасности. В то же время в США пока не готов план по окончанию войны.

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Об этом президент Владимир Зеленский говорил сегодня во время 61-й Мюнхенской конференции, которая проходит в Германии. Трансляция доступна на YouTube-канале ОПУ. OBOZ.UA публикует главные заявления украинского лидера.

Мирный план США по окончанию войны

По словам Зеленского, у американского лидера Дональда Трампа нет конкретного плана по завершению войны в Украине. В свою очередь Украина открыта к любым обсуждениям, чтобы остановить диктатора Путина.

"Я не вижу, что есть готовый план у Соединенных Штатов. Я считаю, что это очень важно. Я передал президенту Трампу, что я готов в любой момент. Мы готовы в любой момент реально говорить", – подчеркнул президент.

Он добавил, что украинская сторона открыта, но "мы хотим действовать по международному праву".

Попадание дрона в Чернобыльскую АЭС

Утром 14 февраля беспилотник россиян попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС. Он летел на высоте 85 метров, на которой радары не могут его отследить.

По словам президента, таким образом Путин показал, что его не интересует мир, учитывая, что он находится в "комфортных условиях", чтобы бить по ЧАЭС.

"Это очень понятный "привет" от Путина и РФ по поводу конференции безопасности", – заявил глава государства.

Усиление беларуского направления со стороны РФ

Страна-террорист готовит 100-150 тысяч человек для тренировки и усиления беларуского направления. Однако Зеленский не уверен, что они пойдут в наступление.

"Это 100-150 тысяч человек. Это большая группировка. Я не уверен, что она пойдет в наступление на Украину. Но может быть, что она пойдет как в Украину, так и в Польшу или страны Балтии", – подчеркнул глава государства.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию и Турцию

Украинский лидер заявил, что планирует посетить Саудовскую Аравию и Турцию в рамках гуманитарной программы, но не будет там встречаться с российскими представителями.

"Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Когда мы говорим о порядке встреч, я уже говорил: сначала Америка, потом Европа, а потом россияне", – сказал он.

Зеленский об увеличении армии

На сегодняшний день США и президент Трамп не готовы говорить о вступлении Украины в НАТО, и они открыто об этом говорят. В то же время президент заявил, что Украина стремится к вступлению в НАТО из-за гарантии безопасности. Пока этого не произошло, нашей стране необходимо развивать собственные оборонные способности в сотрудничестве с европейскими партнерами.

"Если Украина не вступит в НАТО, нам нужна армия из 1,5 миллиона военных. В РФ есть 220 бригад, у Украины – 110. Следовательно, нужно увеличить вдвое", – подчеркнул Зеленский.

О солдатах КНДР в Курской области

По словам Зеленского, во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом речь шла и о северокорейских военных, воюющих на Курщине. На сегодняшний день известно, что потери корейцев превысили четыре тысячи человек.

"Мы видим, что 2000-3000 солдат из Северной Кореи будут еще переброшены на Курское направление. Это точно не из-за хорошей жизни. У них потери, и они что-то просят", – рассказал президент.

Размещение иностранного контингента в Украине

На вопрос об иностранном контингенте президент заявил, что готов к размещению военных.

"Мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев. Вопрос в том, какое оснащение… У меня есть карта, там написано: "иностранцев 110 тысяч", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что этого можно избежать, если Запад предоставит Вооруженным силам Украины вооружение в достаточном количестве. К примеру, Киеву необходимо 150 самолетов F-16 и 25 систем Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в Германии началась 61-я Мюнхенская конференция безопасности, на которой речь пойдет о глобальных проблемах безопасности. Ключевой темой станет война в Украине. Зеленский выступит с речью и впервые встретится с высшими должностными лицами новой администрации США, которая продвигает "мирный план Трампа".

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