Зеленский назвал два вопроса, которые не согласованы в мирном плане

Сейчас в "мирном плане" по окончанию войны в Украине не согласованы два ключевых вопроса. Речь идет о работе Запорожской атомной электростанции и контроле украинских территорий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства отметил, что тема гарантий безопасности решена почти на 100%.

Ключевые вопросы еще открыты

"Два вопроса остаются – это станция, как она будет функционировать, и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе. И я говорил, что этот план готов на 90%, потому что нет договоренности по 2 пунктам", – объяснил Зеленский.

Относительно гарантий безопасности президент сказал, что "на 100% все готово, так оно и есть". Сейчас партнеры обсуждают некоторые детали о сроках.

Стоит отметить, что, по словам главы нашего государства, гарантии безопасности для Украины со стороны США будут иметь ограниченный срок действия, даже в случае достижения соответствующих договоренностей. Речь идет о 15 годах с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией на уровне лидеров. Однако действия Кремля и заявления Владимира Путина в очередной раз доказывают, что Москва не собирается останавливаться.

Как писал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида (США), в резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

