"Это не навсегда": Зеленский объяснил нюансы гарантий безопасности для Украины от США

Гарантии безопасности для Украины со стороны США будут иметь ограниченный срок действия, даже в случае достижения соответствующих договоренностей. Сейчас речь идет о 15 годах с возможностью дальнейшего продления.

Видео дня

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская и американская команды обсудили формат гарантий безопасности, которые Соединенные Штаты готовы предоставить Украине. Эти гарантии будут сильными, однако не вечными.

"Мы проговорили командами, а вчера утвердили это с президентом США, что у нас будут гарантии безопасности сильные от США. Действительно, сейчас это не навсегда. В документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности", – отметил глава государства.

Несмотря на то, что война в Украине длится почти 15 лет, Зеленский обсудил с Трампом вопрос более длительного периода, однако четкого ответа от американского коллеги пока нет.

"Я ему (Трампу. – Ред.) сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30, 40, 50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида, США) в частной резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. До этого стороны провели ряд контактов по мирному плану завершения российско-украинской войны.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%. В то же время в рамках переговоров удалось полностью согласовать вопрос военной поддержки. По его словам, гарантии безопасности до сих пор остаются "краеугольным камнем" для достижения мира в Украине, однако команды продолжат работу над всеми аспектами. Однако обсуждение он охарактеризовал положительно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!