"Мы готовы": Зеленский ответил, возможна ли встреча с Путиным

Украина готова к прямым переговорам с Россией по окончанию войны на уровне лидеров. Однако действия страны-агрессора и заявления российского диктатора Владимира Путина в очередной раз доказывают, что Москва не собирается останавливаться.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что своими мыслями по поводу агрессии РФ в отношении Украины делился с американским лидером Дональдом Трампом.

Разница между заявлениями и реальностью Кремля

"Я скажу вам откровенно, выглядит немного странно, и я это сказал президенту США, что, с одной стороны, он (Путин. – Ред.) говорит, что хочет закончить войну, есть такое желание. А с другой стороны, коммуницирует открыто в медиа, его все месседжи о том, что он готов и хочет продолжать войну. Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, и это является результатом уничтожения гражданской инфраструктуры. Дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать. Эти действия, на мой взгляд, не совпадают с вроде бы мирной лексикой, которую он использует в диалоге с Трампом", – объяснил глава нашего государства

Зеленский поделился с Трампом, что все заявления главы Кремля несут разный характер.

"Но еще раз, как встречаться, в каком формате договариваться, нам все равно – мы готовы. Важно, чтобы действия и слова у лидера России совпадали", – резюмировал президент Украины.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что в ходе разговора американский лидер проговорил с Путиным все 20 пунктов мирного плана и отметил, что глава Кремля якобы проявил готовность закончить войну в Украине. Но глава нашего государства с недоверием отнесся к этим словам.

Как писал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида (США), в резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!