'Для Украины очень важно закончить эту войну': Зеленский ответил, посетит ли форум в Давосе, и назвал приоритет номер один

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет на экономический форум в швейцарском Давосе. У главы государства в приоритете сейчас решение проблемы с украинской энергетикой.

Видео дня

Об этом он заявил во время общения с журналистами. В то же время он сказал, что отправится в Швейцарию, если будут готовы документы для мирного плана.

"Пока буду в Киеве. А если поеду, уверен, что наши команды об этом говорят, то тогда встреча с Трампом будет. И у нас всегда встреча с какими-то результатами. Безусловно, всегда встреча с Америкой должна заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или приближения к окончанию войны. И если документы готовы, то будем встречаться. Для Украины важно закончить эту войну", – сказал президент.

Заявления Владимира Зеленского – что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что после масштабной атаки России по украинской энергосистеме в ночь на 20 января в ряде регионов страны действуют аварийные отключения. Сколько они продлятся – неизвестно: по словам энергетиков, для их отмены общая ситуация в системе должна стабилизироваться.

Также глава государства заявил, что Кабмин на этой неделе должен принять решение о введении дополнительных ежемесячных доплат энергетикам, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах и выезжают на места прилетов, восстанавливая подачу тепла, света, воды и газа под обстрелами, несмотря на сильные морозы, днем и ночью. Доплаты будут предоставляться за каждый месяц работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях масштабных отключений электроэнергии в Украине супермаркеты могут стать для людей точками опоры, то есть местами, где они смогут получить доступ к интернету, зарядить гаджеты и подогреть еду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!