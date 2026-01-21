Трамп в Давосе вспомнил о войне в Украине и сказал, что хочет встретиться с Зеленским. Видео

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что сегодня планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, российский диктор Путин "хочет подписать мирное соглашение".

Об этом Трамп сказал, комментируя войну в Украине. Он далее считает, что Путин заинтересован в подписании мирного соглашения.

"Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет подписать соглашение, я убежден в том, что он хочет это сделать. Я общаюсь с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся. Он также хочет прекратить эту войну, потому что умирает слишком много людей. Мы теряем много душ, мы должны это остановить", – сказал Трамп.

Говоря о войне в Украине, Трамп вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся далеко от Украины в географическом смысле – "за тысячи километров друг от друга, разделенные огромным океаном".

Он в очередной раз повторил свою мантру о том, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы он был президентом в то время. Американский лидер в очередной раз заявил, что выборы в 2020 году были якобы сфальсифицированы и пригрозил, что все причастные к этому понесут ответственность.

"Это война, которая никогда не должна была начаться, и она бы не началась, если бы президентские выборы 2020 года в США не были сфальсифицированы", – заявил Трамп.

новость дополняется...