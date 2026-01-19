Главный переговорщик Путина посетит Давос для встречи с делегацией США: что известно

Спецпосланник администрации президента России Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский город Давос. Дипломат проведет встречи с членами американской делегации в рамках Всемирного экономического форума.

Об этом сообщает агентство Reuters. Во время форума продолжатся переговоры по урегулированию войны в Украине.

Что известно

По данным агентства, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил в воскресенье, что переговоры с американскими чиновниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по решению почти четырехлетней войны с Россией продолжатся на Всемирном экономическом форуме на этой неделе.

Участие в нынешней ежегодной ежегодной встрече примет лично Дональд Трамп, после того, как в прошлом году выступил перед участниками мероприятия с помощью видеосвязи. Его будет сопровождать большая делегация США.

Предполагается, что встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером состоится 20 января. Кремль заявил, что готовится принять в Москве обоих спецпосланников для проведения мирных переговоров по Украине, но даты, по словам спикера Путина Дмитрия Пескова, еще не определены.

Напомним, ранее Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия 18 января завершили очередные переговоры с американской делегацией. Стороны, в частности, договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Также стало известно, что на днях Дональд Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как Владимир Путин, по его словам,"готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе, тогда как Дональд Трамп заявил, что он об этом ничего не знает.

