Власти готовятся к 'скорым' выборам, которые якобы могут состояться в июле - The Economist

Выборы в Украине могут состояться уже в июле этого года. И президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок.

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Об этом пишет издание The Economist. Для этого власти зачищают политическое поле Украины, в частности, преследуя лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Издание со ссылкой на источники в украинском правительстве пишет, что на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня. По мнению американцев, прекращение огня может произойти до конца апреля, в частности, на Пасху 20 апреля.

5 мая Верховная Рада должна голосовать за продление военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена военного положения необходима для запуска избирательного процесса.

"Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето. Закон требует по меньшей мере 60 дней для проведения предвыборной кампании, поэтому самая ранняя возможность – начало июля. Но некоторые источники говорят, что кампания продлится три месяца: именно столько времени, как сообщили парламенту выборные органы, нужно для возобновления списков избирателей в разгар войны", – пишет издание.

"Сейчас ведется серьезная подготовка к тому, что Зеленский во второй раз предстанет перед избирателями, и довольно скоро", – говорится в статье.

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прогнозирует, что выборы могут состояться "в любое время с августа по октябрь" и утверждает, что кампания началась фактически с решения Зеленского о введении против него санкций в феврале.

Высокий источник в правительстве заявил изданию, Зеленский попытается застать соперников неожиданно июльскими выборами, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без оппонентов.

Однако, по мнению журналиста, поспешное голосование рискует ухудшить и без того горькие отношения между централизованным президентским офисом и остальным политическим миром Украины.

"Многие считают, что выборы могут помочь Путину дестабилизировать Украину даже в случае победы Зеленского", – говорится в статье.

Напомним, что на начало февраля 2025 года абсолютное большинство граждан Украины высказались против проведения выборов до окончания военного положения. Такой точки зрения придерживаются 63,3% украинцев.

Как писал OBOZ.UA, на форуме "Украина. Год 2025" Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост президента ради мира и вступления страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он подчеркнул, что сейчас самое важное – выстоять и сохранить страну.

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