'Пока у нас задача одна': Залужный ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины. Видео

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он подчеркнул, что сейчас самое важное – выстоять и сохранить страну.

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Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях" в среду, 19 февраля. Так, Залужному задали прямой вопрос, пойдет ли он на выборы.

Экс-главком не дал однозначного ответа, подчеркнув, что прежде всего нужно создать условия, при которых этот вопрос станет актуальным.

"Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместен. Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос", – сказал Залужный.

По его словам, сейчас главная задача – выстоять и сохранить государство.

"А уже после этого будем думать о другом", – резюмировал он.

Следует отметить, что уровень доверия украинцев к военным растет. Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", передает ZN.ua. В рейтинге потенциальных победителей президентских выборов присутствуют сразу три человека из военной сферы, кое-где опережающие опытных политиков: экс-главком, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, лидерами по доверию украинцев являются экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В первую пятерку деятелей, которым доверяют граждане Украины, по версии социологов, входят также действующий президент Владимир Зеленский, телеведущий и волонтер Сергей Притула, а также преемник Залужного в должности в ВСУ Александр Сырский.