Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть свой пост ради вступления Украины в НАТО. Украинский лидер не планирует занимать свой пост десятилетиями.

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Об этом глава государства заявил во время форума "Украина. Год 2025". Он подчеркнул, что вступление Украины в Альянс является его самой большой мечтой.

"Для мира в Украине я готов покинуть пост президента. Могу поменять это на НАТО. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не за 20 лет и не собираюсь быть у власти десятилетия. Это мой фокус и желанная мечта", – подчеркнул президент.

Напомним, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, война в Украине должна закончиться уже в этом году, поскольку России нужна передышка, чтобы укрепить собственные силы. В частности, страна-террористка платит большую цену за ведение боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, украинские дипломаты делают все возможное, чтобы война была завершена уже в этом году. Такую задачу поставил перед ними Владимир Зеленский.

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