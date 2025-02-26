Когда в Украине следует провести выборы: опрос показал настроения граждан

По состоянию на начало февраля 2025 года абсолютное большинство граждан Украины высказались против проведения выборов до окончания военного положения. Такой точки зрения придерживаются 63,3% украинцев.

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При этом около трети граждан нашей страны считают, что выборы стоит провести уже сейчас. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компанией SOCIS.

Согласно результатам соцопроса, 28,9% граждан Украины считают, что сейчас нужно провести президентские и парламентские выборы. При этом 3,1% украинцев считают, что сейчас нужны только выборы в Верховную Раду, и всего 0,7% хотят проведения исключительно президентских выборов.

Анализ динамики социальных настроений показывает, что за последний год настроения украинцы касательно необходимости проводить выборы кардинально не изменилась. Только в мае 2024 года в обществе был максимальный запрос на проведение парламентских и президентских выборов – 32,6%. Тогда же только 55,4% украинцев считали, что выборы не стоит проводить до окончания военного положения.

Стоит отметить, что в течение года идея о проведении одних лишь выборов – президентских или парламентских не приветствовалась в украинском обществе.

Социологический опрос "Общая ситуация в Украине" был проведен с 3 по 9 февраля 2025 года. В опросе приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборы составляет +/- 2,6%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что о проведении выборов в Украине, пока идет война, ранее говорила Российская Федерация, а сейчас – Соединенные Штаты. Глава государства отметил, что это похоже на волну определенного давления на нашу страну для "подготовки документов, устраивающих кого-то, но не нас".

Как писал OBOZ.UA, на форуме "Украина. Год 2025" Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост президента ради мира и вступления страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он подчеркнул, что сейчас самое важное – выстоять и сохранить страну.

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