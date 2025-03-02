'Зеленский – герой!' Сотни поклонников Украины вышли на митинг в Нью-Йорке. Видео

В Нью-Йорке, на Мангеттене, прошла масштабная акция в поддержку Украины. Сотни людей собрались, чтобы выразить свою поддержку президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

Видео дня

Они протестовали против позиции Дональда Трампа. Соответствующие видео появились в сети.

Митингующие провозглашали лозунги типа "Зеленский — герой!" и держали в руках украинские флаги, призывая к более решительной поддержке Украины со стороны международного сообщества.

Люди из разных уголков города и мира присоединились к демонстрации, выражая поддержку Украине, ее народу и президенту. Участники акции еще раз отметили важность единства международного сообщества в условиях войны.

Эти митинги в Нью-Йорке стали еще одним напоминанием о том, что поддержка Украины остается сильной по всему миру, а протестующие продолжают призывать к более решительным действиям мировых лидеров, чтобы остановить агрессию и поддержать суверенитет Украины.

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Венсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". В то же время украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!