Зеленский анонсировал новые консультации с ЕС после переговоров с США в Майами

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые консультации украинской делегации с представителями Европейского Союза. По словам главы государства, консультации в более широком кругу с европейскими партнерами нужно провести после дипломатической работы в США.

Зеленский подчеркнул, что уже успел поговорить с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Дипломатическая работа продолжается

Зеленский заявил, что Украина двигается достаточно оперативно, и констатировал, что украинская делегация во Флориде работала с американской стороной. Также президент добавил, что на встречу в Майями были приглашены европейские представители.

"Важно, что в этих переговорах есть конструктив, и многое зависит именно от того, чтобы в России почувствовали необходимость закончить войну реально, и это не должно быть риторической или политической игрой с российской стороны", – написал президент.

Глава государства подчеркнул, что настоящие сигналы от России показывают, что Москва не заинтересована в реальной дипломатии. Зеленский отметил, что оккупанты не прекращают штурмы на фронте, совершают военные преступления в пограничные и наносят удары по украинской инфраструктуре.

"Благодарен Норвегии за готовность помогать в дальнейшем как с давлением на Россию, так и в восстановлении после их ударов. Норвегия будет помогать нам и с энергетической стойкостью, спасибо. Есть общее ощущение, что после работы сейчас в Америке нашей дипломатической команды предстоит провести консультации и в более широком кругу с европейскими партнерами", – заявил Зеленский.

Напомним, специальный представитель российского диктатора Владимира Путина – Кирилл Дмитриев заявил, что первый день переговоров между США и РФ в Майями был продуктивным. По его словам, стороны провели "конструктивные переговоры". В то же время трехсторонняя встреча России, США и Украины пока не планируется.

Ранее Зеленский заявил, что самые тяжелые вопросы возможных мирных переговоров не изменились и остаются ключевыми. Украина уже передала свои предложения Соединенным Штатам Америки и ожидает результатов их консультаций с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

