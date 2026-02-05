В Украину нагрянет потепление: синоптики сказали, где в пятницу будет до +10 градусов. Карта

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на пятницу, 6 февраля. Синоптики предупредили о потеплении в западных и южных областях, где днем температура местами поднимется до +10 градусов, а также о гололеде и гололедице в ряде регионов.

Прогноз появился на официальной странице Укргидрометцентра в Facebook. В ведомстве отметили, что по всей стране ожидается облачная погода с осадками разной интенсивности и предупредили об опасных метеорологических явлениях.

По данным синоптиков, "в Украине, кроме востока, ночью и юго-востока, небольшой снег, на западе и юго-западе страны с дождем". Также специалисты отметили риски для транспорта и коммунальной сферы из-за гололеда и ветра.

Смешанная погода

Синоптическая ситуация 6 февраля будет неоднородной. В большинстве регионов прогнозируют снег, а на западе и юго-западе – дождь. В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях днем ожидается гололед, местами опасные условия сохранятся и в южных регионах.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами сформируется гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 7–12 м в секунду, что может осложнить движение транспорта.

Важнейшим изменением станет повышение температуры в западных и южных областях. По прогнозу, в течение суток в Украине ожидается от 3 до 8 градусов мороза. Ночью на востоке и северо-востоке столбики термометров опустятся до 10–15 градусов мороза.

В то же время в западных и большинстве южных областей температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до 6–11 градусов тепла, что и станет проявлением оттепели.

Погода в столице

Отдельно синоптики предоставили прогноз для Киевской области и столицы. В регионе будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица, ветер юго-восточный, 7–12 м за секунду.

Температура по области ночью и днем составит 3–8 градусов мороза. В Киеве в течение суток прогнозируют 6– 8 градусов мороза без существенных колебаний.

Опасные явления

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 6 февраля в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается гололед, на дорогах – гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия, по оценке специалистов, могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также негативно повлиять на движение транспорта.

Уровни воды

Отдельно в Укргидрометцентре обратили внимание на изменение гидрологической ситуации. В период с 6 по 8 февраля в связи с оттепелью и осадками на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается постепенное повышение уровней воды.

Подъем составит 0,2–0,7 м над уровнями по состоянию на 8 часов 5 февраля и, по прогнозу, не несет угрозы негативных последствий. На реках возможно ослабление и разрушение ледовых образований, местами ледоход и формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Как сообщал OBOZ.UA, потепление принесло новые проблемы: ледяные дожди и гололед. Самая сложная ситуация прогнозируется в западных областях, где осадки будут сочетаться с колебанием температуры. 4 февраля во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили І уровень опасности.

