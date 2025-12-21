Раскрыты первые детали переговоров США и РФ в Майами: в Москве говорят, что трехсторонней встречи не будет

Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина – Кирилл Дмитриев заявил, что первый день переговоров между США и РФ в Майями был продуктивным. По его словам, стороны провели "конструктивные переговоры".

В то же время трехсторонняя встреча России, США и Украины пока не планируется. Об этос пишут российские пропагандистские СМИ.

Переговоры США и РФ

По словам Дмитриева, его переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "проходят конструктивно". Также представитель Кремля отметил, что дискуссии между российской и американской сторонами продолжатся 21 декабря.

Дмитриев пока не стал раскрывать подробности переговоров в Майями. По его словам, более детальная информация появится после его возвращения в Москву. Как известно, на встрече с российской стороной в Майами США планируют представить стране-агрессору России результаты последнего раунда переговоров в Берлине по мирному плану.

Возможная трехсторонняя встреча

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается. Также он сообщил, что российская сторона пока не видела никаких документов США по мирному урегулированию войны.

При этом Ушаков пожаловался, что положения, которые Украина и страны Европы пытаются внести в план по урегулированию, мешают достижению долгосрочного мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые тяжелые вопросы возможных мирных переговоров не изменились и остаются ключевыми. Украина уже передала свои предложения Соединенным Штатам Америки и ожидает результатов их консультаций с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

