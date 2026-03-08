'Защиты нужно больше!' Зеленский анонсировал новые переговоры с европейскими партнерами

За уходящую неделю Россия атаковала Украину с применением почти 1750 ударных дронов, более 1 500 КАБов и десятков ракет. Оккупанты не прекращают террор, атакуя прежде всего энергетику и жилые дома украинцев.

Именно поэтому Украина остро нуждается в усилении своей ПВО и настаивает на усилении санкций против агрессора, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он анонсировал новые переговоры с европейскими партнерами по всем этим вопросам уже сегодня, 8 марта.

Враг не прекращает террор

В течение всей недели Россия терроризировала украинские регионы с воздуха, применяя практически все имеющиеся у нее образцы конвенционных вооружений.

"За последнюю неделю Россия атаковала нашу страну тысячи раз. Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей. Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома. Большинство целей нашим воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше, и нужно на каждый день", – сказал Зеленский.

Президент также показал жуткие кадры с мест российских ударов в ряде областей нашего государства.

Президент анонсировал новые переговоры

Зеленский подчеркнул, что для защиты от российских ударов Украине нужны прежде всего ракеты для систем ПВО, поэтому, добавил он, "взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые".

"И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и дальше усиливать санкции на Россию и ее пособников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов. Спасибо всем, кто помогает Украине", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Россия передает Ирану разведданные для корректировки ударов по силам США. Ранее об этом со ссылкой на информированные источники писали американские издания.

Также стало известно, что Иран обстрелял посольство США в Багдаде советскими ракетами "Катюша".

