Иран обстрелял посольство США в Багдаде советскими ракетами 'Катюша' – медиа

Иран в субботу, 7 марта, атаковал посольство США в Багдаде (Ирак). Для этого удара были использованы советские ракеты "Катюша", которые находились на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны.

Видео дня

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности и свидетелей. В городе включились сирены, около 20:00 по Киеву прогремели взрывы, однако пока неизвестно, нанесли ли ракеты какие-либо повреждения или есть ли погибшие.

"Высокопоставленный иракский чиновник службы безопасности сообщил агентству Reuters, что система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет и что ни одна из них не упала на территорию посольства. Чиновник отметил, что среди американцев нет жертв", – сказано в сообщении.

Это нападение свидетельствует о том, что иракские группировки, которые поддерживают Иран и пообещали отомстить за убийство верховного лидера Хаменеи, расширили свои цели за пределы американских военных баз в иракском Курдистане и энергетических объектов США, добавив в перечень американское посольство.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шия аль-Судани приказал силовым структурам разыскать тех, кто запустил ракеты, назвав их "преступными группировками, действующими вне закона и не представляющими волю иракского народа".

Эта атака стала первым случаем обстрела посольства за более чем два года. Последний зарегистрированный удар произошел в конце 2023 года.

Тогда около семи минометных снарядов приземлилось на территории комплекса на фоне волны ударов связанных с Ираном ополченцев на объекты США в Ираке и Сирии из-за поддержки Вашингтоном Израиля в его войне против ХАМАС в Газе.

Справка: "Катюша" – это неофициальное название реактивных систем залпового огня БМ-8 (калибр 82 мм), БМ-13 (калибр 132 мм) и БМ-31 (калибр 310 мм). Они находились на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя неделю ракетных обстрелов стран Персидского залива президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что теперь удары по соседним странам прекратятся. Также он цинично "извинился" за неделю обстрелов по ОАЭ, Сирии, Кипру, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и Бахрейну, Иордании, Ираку и Азербайджану. В то же время Пезешкиан предупредил, что иранский режим в любой момент может возобновить обстрелы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!