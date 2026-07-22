Залужный о главнокомандующем Драпатом: ему будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно

Новому главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Михаилу Драпатому на новой должности будет "значительно сложнее, чем он себе представляет".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя назначение Драпатого.

"Новому главнокомандующему Вооруженных Сил Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу (Драпатому. – Ред.) точно уже никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, – это только долг", – подчеркнул Залужный.

Он добавил, что "дело, которому мы посвящаем всю жизнь, наполнено, прежде всего, моральными принципами и ценностями, которые формируют честь".

"Честь, которая дороже любых должностей и наград. Именно она рождает идеи и ищет пути для их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжёлый крест. Те, кто думает и поступает иначе, всегда рано или поздно покроются позором", – написал экс-главнокомандующий.

Как писал OBOZ.UA, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Это стало следствием увольнения с должности министра обороны Михаила Федорова и раскрытия конфликта между министром и главнокомандующим. Во многих городах Украины проходили масштабные протесты в поддержку Федорова и за увольнение Сырского.

Новым главнокомандующим ВСУ Зеленский назначил генерала Михаила Драпатого.