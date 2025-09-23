'Зачем нам нужна ООН?' Рубио рассказал, о чем будет выступление Трампа на Генассамблее

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на 80-й Генеральной ассамблее ООН, вероятно, планирует критиковать организацию за ее бездействие в завершении войн. Война РФ против Украины продолжается, и ООН "не играет никакой роли".

Видео дня

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News во вторник, 23 сентября. Он высказал предположение, что именно бездействию ООН Трамп посвятит свое выступление.

"Никакой роли не играет"

По словам Рубио, ООН имеет "огромный потенциал" и может делать большие и важные дела, но не делает этого.

"Думаю, одна из тем, которую президент должен будет затронуть и затронет, – это сама ООН. Вопрос в том, зачем нам все еще нужна ООН? У нее огромный потенциал. Это организация, которая может делать большие и важные дела в мире, но сейчас она этого не делает", – отметил Рубио.

Глава Госдепа США напомнил, что война РФ против Украины продолжается, а ООН "никакой роли не играет".

Также ООН бездействует и в вопросе завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Рубио обратил внимание, что даже ближе к США, в Гаити, где страна "захвачена бандами", США просят ООН вмешаться и сыграть важную роль.

Но Китай может помешать таким усилиям и результата снова не будет.

"Поэтому, думаю, президент собирается бросить вызов ООН – найти свое значение, цель и полезность как организации, потому что сейчас она, похоже, не выполняет своей работы, зато хорошо умеет тратить большие деньги", – сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках визита в США Зеленский уже провел встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом, во время которой рассказал о ситуации на фронте. Также говорили о развитии сотрудничества, в частности соглашений по БПЛА и закупке американского оружия.

Президент Украины в Нью-Йорке также встретился со вселенским патриархом Варфоломеем, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!