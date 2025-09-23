В центре внимания – гарантии безопасности и защита неба: Зеленский в Нью-Йорке провел переговоры с Келлогом. Видео

Во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом. Глава государства поблагодарил за поддержку и помощь, и особо отметил усилия Дональда Трампа, чтобы закончить войну и остановить убийства.

Основными темами переговоров стали гарантии безопасности и защита неба. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Ситуация на фронте и покупка оружия

У Зеленского рассказали, что во время переговоров с американской стороной президент проинформировал о ситуации на фронте. В свою очередь Келлог отметил успехи украинских воинов в контрнаступательной операции.

Также в ОП заявили, что особое внимание в ходе переговоров Зеленского и Келлога уделили развитию сотрудничества Украины и Соединенных Штатов, в частности, соглашению по дронам и соглашению по закупке американского оружия.

В частности, президент отметил, что Украина очень заинтересована в том, чтобы заключить соглашение в ближайшее время. Также делегации обсудили гарантии безопасности и защиту украинского неба.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу – за усилия по окончанию войны и прекращению убийств", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила на очередном брифинге перед журналистами и анонсировала встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры лидеров запланированы на вторник, 23 сентября. Встреча состоится в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, Келлог сообщил, что Дональд Трамп за закрытыми дверями более "зол" на российского диктатора, чем демонстрирует это публично. А еще генерал рассказал, что в личном общении Путин буквально обманывает западных политиков и его "несколько раз ловили на этом".

Как писал OBOZ.UA, Келлог заявил, что дипломатический подход, которым президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется достичь прекращения войны в Украине, означает переговоры сторон. Однако таким переговорам должно предшествовать прекращение огня. Поэтому главарь Кремля Владимир Путин избегает любого обсуждения прекращения огня в Украине – он понимает, что во время перемирия ему будет трудно возобновить боевые действия.

