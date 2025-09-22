Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН: первые подробности. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 22 сентября прибыл в Нью-Йорк вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой. Он будет участвовать в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите лидеров Коалиции за возвращение детей, а также в ежегодном саммите Крымской платформы, который в этом году впервые состоится на глобальной площадке.

Видео дня

По данным собкора Укринформа из Нью-Йорка, Зеленский присоединится к мероприятиям высокого уровня в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Во вторник после обеда он выступит на заседании Совета Безопасности ООН по войне России против Украины, а уже в среду утром – на общих дебатах Генассамблеи.

Цель визита

Зеленский отметил, что корни российской агрессии берут начало из Крыма. По его словам, Украина делает все, чтобы остановить войну и гарантировать долгосрочную безопасность для детей. Ожидается, что дипломатическая неделя станет важным для укрепления поддержки Украины.

"Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели", – отметил он. Президент добавил, что впереди почти два десятка встреч и насыщенные несколько дней работы.

Участие в мероприятиях примет также первая леди. Елена Зеленская планирует сосредоточиться на темах образования как базы устойчивости страны, а также на вопросе возвращения детей, похищенных Россией. Это отдельные инициативы, которые Украина продвигает на международном уровне.

Что запланировано

В течение визита глава государства проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами разных стран. Часть встреч состоится за закрытыми дверями, однако ключевой станет разговор с президентом США. Кроме того, в Нью-Йорке Украина организует параллельные мероприятия высокого уровня, которые привлекут внимание к гуманитарным вопросам и вопросам безопасности.

Белый дом уже подтвердил проведение встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

График президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что график визита президента Украины в Нью-Йорк начнется во вторник. В этот день запланирована ключевая встреча с президентом США Дональдом Трампом. В то же время пройдет саммит Коалиции за возвращение детей, похищенных Россией, который Зеленский будет сопредседательствовать вместе с премьер-министром Канады. К мероприятию присоединятся первые леди двух стран, что придает гуманитарному измерению особое значение. Ожидается участие более 40 представителей международного сообщества.

В среду президент Украины выступит на Генеральной Ассамблее ООН, где представит позицию Киева относительно войны и путей усиления глобальной безопасности. В тот же день состоится саммит Крымской платформы на глобальном уровне, впервые в Нью-Йорке. Мероприятие должно стать возможностью напомнить миру, что российская агрессия началась именно с Крыма, а также объединить партнеров для дальнейшего давления на Москву.

Основными задачами дипломатической недели станет сохранение и усиление санкций против России, расширение поддержки для Украины и формирование долгосрочных гарантий безопасности. Кроме того, украинская делегация стремится активизировать работу по возвращению пленных и похищенных детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное нарушению воздушного пространства российскими самолетами, было первым за 34 года, которое Эстония созвала в таком формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!