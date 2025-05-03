"За границей не скроются": Зеленский отреагировал на задержание сына Богуслаева в Монако

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание сына экс-президента "Мотор Сич" Александра Богуслаева, которого вместе с отцом подозревают в хищении активов предприятия. По его словам, каждый должен отвечать за то, что совершил, а за границей виновники скрыться не смогут.

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Глава государства отдельно поблагодарил прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, занимающихся делом о хищении активов предприятия и продаже украинского оружия в Россию. Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского 2 мая.

"В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не скроются. Каждый должен отвечать за то, что совершил", – заявил президент.

Также Зеленский поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание подобным делам и поиску присвоенных украинских средств, выведенных за границу. "Это принципиально", – подчеркнул он.

Напомним, что 2 мая Александра Богуслаева задержали в Монако. Он подозревается в участии в хищении активов "Мотор Сичи". По данным следствия, участники схемы незаконно предоставили контрольный пакет акций предприятия, а затем продали его за 650 млн долларов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, новое подозрение получил бывший владелец "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, который, как оказалось, имел российский паспорт с 2000 года и скрыл по крайней мере два объекта недвижимости в Москве. Он находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. По данным правоохранителей, его преступления дополнительно квалифицированы по двум статьям УК:

присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;

организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

В 2024 году Богуслаев-старший написал письмо на русском языке в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ. Глава СБУ Василий Малюк тогда заявил, что его могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как тот даст показания.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские журналисты выяснили, что Александр Богуслаев жил в дорогой недвижимости в княжестве Монако. Французские реестры подтвердили его проживание в апартаментах в One Monte Carlo – самом дорогом жилом комплексе страны, расположенном в центре Монте-Карло рядом с казино. Богуслаев-младший редко появлялся на улицах города, потому что часто путешествовал.

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