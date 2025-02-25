Сын Богуслаева живет в апартаментах в самом дорогом доме в Монако – расследование

Александр Богуслаев, сын бывшего владельца "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева, живет в дорогой недвижимости в княжестве Монако. Французские реестры подтверждают, что он проживает в апартаментах в One Monte Carlo – самом дорогом жилом комплексе страны.

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Он расположен в центре Монте-Карло рядом с казино. Об этом идет речь в расследовании украинских журналистов.

Отмечается, что Богуслаев-младший редко появляется на улицах города, часто путешествует. Его образ жизни остается малопубличным, однако подтверждением многочисленных поездок есть соответствующие видеозаписи.

Тем временем его отец Вячеслав Богуслаев находится в Украине и подозревается в государственной измене. Бывший владелец "Мотор Сичи" обвиняется в сотрудничестве с Россией: по данным СБУ, он поставлял двигатели для российских военных вертолётов даже после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, он неоднократно поддерживал агрессивную политику Кремля и обвинял Украину.

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ, причем даже после полномасштабного вторжения ее войск в Украину. В частности, он скрыл недвижимость в Москве и продолжал общаться с российскими бизнесменами и чиновниками, имеющими доступ к высшему военному командованию РФ. В разговоре с ними украинский экс-политик жаловался на мародерство российских солдат и просил оккупантов не бить по "Мотор Сичи".

Экс-президента компании отправили в СИЗО, также против него были введены санкции. Позже ему вручили еще одно подозрение: по данным СБУ, именно из-за него Главное управление разведки в свое время не получило вертолет Ми-2 Минобороны в апреле 2022 года.

В прошлом году весной Богуслаев написал письмо на русском языке в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ. Глава СБУ Василий Малюк тогда заявил, что его могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как тот даст показания. СМИ же отмечали, что Богуслаеву уже было 84 года, поэтому "остальную жизнь он может провести в тюрьме".

Напомним, экс-президент акционерного общества "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пережил клиническую смерть в стенах медучреждения. Уже около двух недель обвиняемый в госизмене находился не в СИЗО, а в частной клинике Mediland под стражей.

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