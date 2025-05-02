Сына Богуслаева задержали за крупное хищение на государственной "Мотор Сичи": детали схемы

Украинские правоохранители задержали сына экспрезидента "Мотор Сич" – которого вместе с отцом подозревают в хищении активов предприятия. По данным следствия, участники схемы незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов. Имени задержанного правоохранители не называют, однако по обнародованной ранее информации, им является Александр Богуслаев. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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О задержании сообщили в Офисе генпрокурора (ОГП) и Службе безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что для реализации сделки на то время руководитель "Мотор Сичи" – им был Вячеслав Богуслаев:

организовал инвентаризацию активов компании;

после чего "искусственно снизил стоимость ее акций".

"Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын. Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС", – рассказали в СБУ.

В свою очередь, в ОГП отметили: в течение 2016-2025 годов сын Богуслаева легализовывал полученные преступным способом средства на сумму более 650 млн долларов. Сделал он это, "в том числе на территории Франции и Монако".

"По результатам следственных действий на территории Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц. Его сыну сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в СБУ, новое подозрение получил Вячеслав Богуслаев, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. По данным правоохранителей, его преступления дополнительно квалифицированы по:

ч. 5 ст. 191 УК Украины –присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины – организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Ранее же расследователи обнаружили, что Александр Богуслаев живет в дорогой недвижимости в княжестве Монако. Французские реестры подтверждают, что он проживает в апартаментах в One Monte Carlo – самом дорогом жилом комплексе страны.

А Вячеслав Богуслаев находится в Украине и подозревается в государственной измене. Бывший владелец "Мотор Сичи" обвиняется в сотрудничестве с Россией: по данным СБУ, он поставлял двигатели для российских военных вертолётов даже после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, он неоднократно поддерживал агрессивную политику Кремля и обвинял Украину.

В частности, по данным СБУ, он скрыл недвижимость в Москве и общался с российскими бизнесменами и чиновниками, имеющими доступ к высшему военному командованию РФ. В частности, он жаловался на мародерство российских солдат и просил оккупантов не бить по "Мотор Сичи".

Вместе с тем, в 2024 году Богуслаев написал письмо на русском языке в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ. Глава СБУ Василий Малюк тогда заявил, что его могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как тот даст показания.

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