"Я пришлю им "Томагавки": Трамп назвал условие передачи Украине дальнобойных ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он пойдет на этот шаг, если страна-агрессор Россия не прекратит войну.

Соответствующее заявление Трамп сделал для СМИ в воскресенье, 12 октября. По словам американского лидера, Украина хочет получить эти ракеты, и ему, вероятно, придется говорить об этом с РФ.

"Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk. Посмотрим. Возможно, мне придется поговорить об этом с Россией. Ракеты Tomahawk – это новый шаг агрессии. Если эта война не будет урегулирована, я пришлю им ракеты Tomahawk. Это невероятное, очень мощное оружие", – сказал он.

По мнению Трампа, будет уместно поднять эту тему в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Возможно, я с ним (Путиным – Ред.) поговорю... И, честно говоря, России это (чтобы Tomahawk летели в их направлении – Ред.) не нужно. Им это не нужно. Да, я могу сказать им, что если война не будет урегулирована, мы вполне можем это сделать. Мы можем и не сделать, но можем сделать. Думаю, уместно это поднять. Да, я хочу, чтобы война была урегулирована", – отметил президент США.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает от Соединенных Штатов Америки решения о передаче дальнобойного оружия. Предоставление нам ракет "Томагавк" должен одобрить американский лидер Дональд Трамп, подчеркивал он.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что во время своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также президент добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

11 октября президент Владимир Зеленский провел новые телефонные переговоры со своим американским коллегой. Украинский лидер назвал диалог очень продуктивным. В ходе разговора стороны обсудили возможности усиления ПВО Украины и другие договоренности.

Во время переговоров лидеры говорили о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два информированных источника. По данным собеседников, разговор длился около 30 минут.

В МИД Украины отмечали, что в США продолжается дискуссия о передаче Украине ракет Tomahawk и есть положительные сигналы по этому вопросу. Сейчас украинские и американские команды работают над согласованием всех технических и логистических деталей.

Глава нашего государства подчеркнул, что Россия, вероятно, боится возможной поставки ракет Tomahawk Украине. По его мнению, это является сигналом того, что такое давление может реально способствовать мирному урегулированию конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он отправит ракеты "Томагавк" и обеспечит прекращение огня в войне с Россией. Если Трамп сможет добиться окончания этой войны, то он определенно будет достойным такой премии.

