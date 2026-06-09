'Я получил результат, который был нужен': Зеленский раскрыл цели писем к Трампу и Путину

Президент Украины Владимир Зеленский, как известно, написал и отправил письма американскому лидеру Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину. Глава украинского государства считает, что получил нужные результаты от этой переписки.

Видео дня

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Таллинне, на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии. Он уточнил, что также в это время переписывался с чиновниками Европы.

Были разные цены

"В течение одного месяца я отправил несколько писем в различные институты, начиная с ЕС и в США, в Конгресс и президенту. И также к Путину. У меня были разные цели", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, пишучи в Соединенные Штаты, он "действительно хотел сделать все, чтобы сместить их хотя бы немножко с Ближнего востока к ситуации в Украине". В первую очередь – в вопросе поставок боеприпасов для ПВО.

"Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве антибаллистических возможностей. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат. Но я это сделал", – рассказал украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, не конкретизируя, что также имел определенную "цель, отправив письмо Путину", и считает, что последним письмом также "получил результат, который был нужен".

Что предшествовало

Владимир Зеленский в открытом письме к российскому диктатору призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства прямо подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Это письмо поддержал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что поддерживает идею переговоров между Киевом и Москвой для обсуждения завершения войны в Украине, и добавил, что такая встреча может состояться при содействии Вашингтона.

Объясняя британскому вещателю цель открытого письма российскому диктатору, Владимир Зеленский отметил, что таким образом хотел подать сигнал стране-агрессору, в которой "общество живет в фантастическом мире".

То есть, в первую очередь это было письмо не к главарю Кремля, а именно к российскому обществу. Таким образом, понятно, почему президент Украины в этом документе акцентировал внимание именно на потерях захватчиков.

А президенту США и американским законодателям украинский лидер написал еще в мае. По словам диппредставителя Украины в Соединенных Штатах Ольги Стефанишиной, этот шаг получил положительный отклик и среди конгрессменов, и среди других американских партнеров нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!