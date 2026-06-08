'Россияне живут в каком-то фантастическом мире': Зеленский объяснил, почему написал Путину открытое письмо

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем он написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Таким образом глава государства хотел подать сигнал стране-агрессору РФ, в которой общество "живет в фантастическом мире".

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News. Он считает, что российское общество "живет в каком-то фантастическом мире, где они никого не атаковали, где это не их агрессивная война".

"Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключают интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране", – добавил президент.

По словам гаранта, для него также было важно, чтобы об Украине не забыли Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, Зеленский прокомментировал слова Путина о "хамском характере" письма. Он ответил ведущей, которая брала у него интервью, что та "еще не читала первую версию".

Что предшествовало

Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

В частности, президент обратил внимание на потери российской армии. По его словам, только в мае Россия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, и такой уровень потерь сохраняется уже длительное время.

Письмо поддержал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что поддерживает идею переговоров между Киевом и Москвой для обсуждения завершения войны в Украине, и добавил, что такая встреча может состояться при содействии Вашингтона.

Между тем Владимир Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

Зеленский заявил, что Российская Федерация разочаровала многих своим ответом на его письмо. Он свидетельствует о том, что заканчивать войну страна-агрессор не собирается.

Позже Дональд Трамп снова высказался по поводу завершения войны, развязанной Россией. Он считает, что Украина и РФ дальше должны разбираться сами, и убежден, что вопрос вскоре должен быть решен.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Тот приезжал в Киев и предложил передать сообщение украинского лидера Владимиру Путину. Кроме того, Абрамович привез послание от российской стороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!