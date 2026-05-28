'Война продолжается, люди гибнут': Стефанишина сообщила, сколько писем Трампу и Конгрессу уже написал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский за последнее время написал в Соединенные Штаты более 600 писем. Подавляющее большинство из них адресованы президенту США Дональду Трампу и всем членам Палаты представителей и Сената Конгресса Америки.

Об этом рассказала посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина. По ее словам, этот шаг уже получил положительный отклик среди американских законодателей и партнеров нашей страны.

"Президент Зеленский Владимир Александрович подписал письмо лично на президента Трампа и на каждого члена Палаты представителей и каждого американского сенатора. То есть это более 600 обращений", – отметила украинский дипломат.

Ольга Стефанишина утверждает, что получила комментарии относительно этих писем от американских законодателей и партнеров Украины. По ее словам, это оценивается как "удачный и своевременный шаг".

Этим шагом украинский лидер оказывает, что война и разрушения в Украине реальны, отметила посол Украины в США.

"Реальность такова, что война продолжается, что люди гибнут и что решение, которое может защитить так много украинских жизней, оно может быть принято. И, конечно, Конгресс может сыграть здесь ключевую роль", – считает она.

Ольга Стефанишина отметила, что сейчас Украина просит помочь с ПВО, в частности с антибаллистикой. По ее словам, отсутствие ключевых решений дает понимание того, что противник может наращивать возможности.

Также в ближайшее время планируются срочные встречи с членами украинского кокуса в Конгрессе США.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 26 мая направил Трампу и Конгрессу срочное письмо с просьбой помощи по поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны. В письме украинский лидер раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики в те сутки запустили две ракеты "Орешник".

Именно это письмо и было направлено одновременно Белому дому и американским законодателям.

