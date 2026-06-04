'Было бы замечательно, если бы они встретились': Трамп отреагировал на письмо Зеленского Путину. Видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу президента Украины Зеленского и российского диктатора Путина. Заявление он сделал в Белом доме во время общения с журналистами.

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Трамп заявил, что поддерживает идею переговоров между сторонами для обсуждения завершения войны в Украине. Он также выразил убеждение, что такая встреча может состояться при содействии Соединенных Штатов. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Во время разговора Трамп сказал:"Я думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это".

Трамп подчеркнул, что положительно относится к перспективе личной встречи между Зеленским и Путиным. По его мнению, стороны должны искать возможности для завершения войны.

"Я хочу, чтобы Украина и Россия пошли на определенные уступки, и думаю, что они это сделают", – заявил президент США.

Он также добавил, что Вашингтон сделал значительный вклад в создание условий для возможного переговорного процесса. По словам Трампа, американская сторона приложила немало усилий, чтобы способствовать контактам между участниками конфликта.

Заявления о помощи

Отдельно Трамп упомянул о военной поддержке Украины со стороны США. Он заявил, что американская помощь сыграла важную роль в способности Украины продолжать оборону.

"Без нашей армии и нашего оборудования Украина не была бы в состоянии бороться сегодня", – сказал он.

Также президент США добавил: "Украина не продержалась бы один или два дня без оборудования, которое я им предоставил".

Что предшествовало

Сегодня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

В частности, президент обратил внимание на потери российской армии. По его словам, только в мае Россия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, и такой уровень потерь сохраняется уже длительное время.

"Не бойтесь выйти из войны – это главное, что сейчас от вас требуется", – обратился Зеленский к Путину.

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