«Я неоднократно встречался с ним»: премьер-министр Канады рассказал, какие аргументы принимает Путин в переговорах

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российский диктатор Владимир Путин учитывает только силу и прямоту в переговорах. По его словам, это стало ясно из предыдущих встреч с главой Кремля.

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Об этом Карни сказал во время общения с журналистами, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что позиция его страны в отношении поддержки Украины остается непоколебимой.

"Канада неизменно поддерживает Украину — это всем известно. Я неоднократно встречался с Владимиром Путиным ранее. Он понимает только силу и прямоту", — заявил премьер-министр Канады.

Карни обратится к Путину на саммите G20

В случае участия российского президента в саммите G20 в США в этом году Карни планирует призвать его прекратить войну против Украины. Канадский премьер подчеркнул, что его послание будет максимально прямым.

"Мое послание будет простым: убирайтесь из Украины. Верните всю Украину Украине и прекратите эту войну, в которой каждый месяц гибнет более 30 тысяч ваших граждан", – заявил Карни.

Саммит глав государств и правительств "Группы двадцати" запланирован на конец декабря 2026 года в Майами. Участие Путина в нем пока остается предметом дипломатических дискуссий.

Россию пригласили на встречу G20

Россия присоединилась к финансовой встрече G20, которая состоялась в американском Эшвилле. Министр финансов РФ Антон Силуанов провел переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом, в частности обсудив финансовое сотрудничество между странами и взаимодействие в рамках G20.

В то же время представители европейских стран выступили против участия российского министра во встрече. Глава Минфина Германии Ларс Клингбайль назвал возвращение Москвы в формат "тревожным сигналом", а европейские участники отказались от совместного фото с Силуановым.

Как писал OBOZ.UA, Марк Карни заявлял об изменении хода войны в Украине. Премьер-министр Канады подчеркивал, что Россия проигрывает войну, а Владимир Путин в конечном итоге потерпит поражение.

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