"Ход войны изменился": Карни заявил, что Путин потерпит поражение в Украине. Видео

Премьер-министр Канады Марк Карни на закрытом заседании саммита стран G7 во французском Эвиане заявил, что Россия проигрывает войну в Украине. Он заявил, что Канада является одним из крупнейших партнеров официального Киева.

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Об этом глава канадского правительства сообщил в эфире американского телеканала CNN. По его словам, этой точки зрения придерживаются все, кто активно помогает Украине.

Что сказал Карни

Журналистка спросила политика о беседе на саммите за закрытыми дверями, где также присутствовал президент США Дональд Трамп, и разделяет ли он мнение, что Россия проигрывает войну в Украине. Карни ответил, что ход войны изменился.

"Мы, немцы, британцы, французы – все считаем, что ход этой войны изменился. Это вопрос времени. Путин проигрывает эту войну", – сказал он.

Саммит G7 в Эвиане

Саммит стран G7 состоялся во французском городе Эвиан. Незадолго до начала саммита президент Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на нем. Однако Россия ответила очередной массированной атакой на Украину.

На саммите обсудили с Украиной усиление противовоздушной обороны, энергетическую поддержку и дальнейшее давление на Россию. Особое внимание в ходе встречи уделили возможности производства антибаллистических систем и ракет по лицензиям.

Помимо Украины, в переговорах приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководство Европейского совета и Европейской комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам первого дня переговоров на саммите G7 во Франции риторика европейских политиков неожиданно сменилась с тревоги на оптимизм. Вопреки опасениям, президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию. Однако взамен американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана.

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