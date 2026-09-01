Россия присоединилась к встрече «Группы двадцати»: в Европе забили тревогу и заявили о «тревожном сигнале»

Министр финансов России Антон Силуанов принял участие в финансовой встрече "Группы двадцати", которая проходит в Эшвилле, штат Северная Каролина, в США. Представители европейских стран выступили против возвращения Москвы в формат после нескольких встреч без участия российской стороны.

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Об этом сообщает Reuters. Силуанов также провёл в кулуарах встречи переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. По данным российского Минфина, они обсудили финансовое сотрудничество между Россией и США, а также взаимодействие в рамках G20.

Европа обеспокоена

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Европа готовит новый пакет санкций против России и рассчитывает на тесное сотрудничество с США.

Он назвал присутствие Силуанова на встрече тревожным сигналом. По словам Клингбайля, совместный подход Европы и США был бы лучшим вариантом, однако в последнее время не всегда понятно, готов ли Вашингтон смягчить свою позицию в отношении Москвы.

"Именно поэтому я считаю сигнал, который посылает прием российского министра финансов здесь, достаточно тревожным", — сказал Клингбайль журналистам в Эшвилле.

Он также заявил, что хотел бы большей определённости со стороны США в том, что российского министра не будут принимать как обычного участника международной встречи.

Без совместного фото

Европейские министры и представители центральных банков также выступили против участия Силуанова в традиционной совместной фотосессии участников встречи. В итоге организаторы сделали фото без российского министра.

Клингбайль рассказал, что накануне вместе с британским коллегой Джоном Хили и президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард обсуждал участие России в формате "Группы двадцати".

По его словам, европейские представители согласились, что возможность для диалога остается важной, поскольку она позволяет напрямую донести до российской стороны позицию относительно войны против Украины.

В то же время Клингбайль подчеркнул, что именно возвращение российского министра после, по его оценке, четырёх встреч "Группы двадцати" без участия России может свидетельствовать о попытке нормализации отношений.

Другие участники

США как страна-хозяйка встречи определяли список приглашенных участников. При этом Вашингтон не пригласил Южно-Африканскую Республику, которая в прошлом году принимала G20.

На встрече также не присутствовала Испания. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал Мадриду прекращением торговых отношений.

Российский представитель при этом не ограничился участием в самой встрече. Силуанов провел переговоры со Скоттом Бессентом, в ходе которых стороны обсудили финансовые вопросы и взаимодействие в рамках "Группы двадцати".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре 2026 года. Ожидается, что к встречам также присоединятся представители США.

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