'Я не знаю': Трамп сделал неожиданное заявление относительно войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал свои сомнения в возможности выполнения собственного предвыборного обещания остановить войну в Украине. Он вновь отметил, что в российском вторжении в нашу страну виноват его предшественник Джо Байден. Однако пока отказаться от роли миротворца Трамп не хочет.

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Более того, американский лидер согласился, что прекращение войны в Украине для него все еще в приоритете. Именно так Трамп ответил на соответствующие вопросы журналистов на борту Air Force One.

"Смогу ли положить конец войне в Украине – это интересный вопрос. У нас получилось с Индией и Пакистаном, с Конго и Руандой, с Сербией и Косово. Мы помогли Египту и другим странам. Но это соглашение Байдена, это не соглашение Трампа. Я просто пытаюсь закончить это. Однако увидим, я не знаю. Я не могу сказать, произойдет ли это", – в частности, сказал он.

На следующий вопрос, остается ли это для него приоритетом, Трамп ответил, что "да", потому что он "не хочет, чтобы каждую неделю убивали по 5-7 тысяч человек".

Как и ранее, вместо военного усиления Украины Трамп считает более уместным санкционное давление на страну-агрессор. Причем американский лидер также впервые признал, что такое давление не имеет желаемого эффекта. По крайней мере, так он понял после последнего разговора с главарем Кремля Владимиром Путиным.

"Мы много говорили о санкциях, да. Он не в восторге от них, но знаете, он был способен справиться с ними. Мы вообще много говорим о санкциях, и он понимает, что они могут быть введены. Но знаете, Путин профессионал. Хотя это довольно болезненные санкции в законопроекте Грэма", – рассказал Трамп.

Он отметил, что "был очень недоволен своим разговором с Путиным".

"Мне кажется, что он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Это очень не хорошо. Я был недоволен этим. Считаю, что Путин очень озабочен санкциями. Мы обдумываем это", – добавил американский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, также Трамп не исключил, что возобновит поставки в Украину ракет для систем ПВО Patriot. Он говорит, что "не хочет видеть, как людей убивают", а "эти ракеты невероятно эффективны" и сейчас нужны украинцам, потому что агрессоры "по ним очень бьют".

Напомним, что среди прочих, тему ракет для ПВО Трамп обсуждал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор между Зеленским и Трампом длился около 40 минут. По словам источников, Трамп пообещал выяснить, какое именно американское оружие могло быть приостановлено, и было ли такое решение вообще.

Разговор между Трампом и Зеленским состоялся уже после того, как президент США разговаривал с главарем Кремля. Через несколько часов после этого Россия нанесла Киеву одну из самых массированных комбинированных атак за все время полномасштабной войны.

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну".

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