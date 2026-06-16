Зеленский назвал сроки, в которые хочет провести встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за организацию его встречи с Владимиром Путиным для мирных переговоров до начала зимы. В Киеве готовы рассмотреть для этого нейтральную площадку.

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Об этом он заявил в комментарии агентству Reuters. Он сказал, что Москве предстоит очень тяжелая зима, если мирный договор не будет заключен к тому времени.

Что известно

Глава государства сообщил, что предлагал использовать саммит для организации контактов с Москвой, о чем проинформировал хозяина саммита, французского президента Эммануэля Макрона.

Об этом также знали и американские делегаты, но Кремль от контактов отказался.

"Нам нужна какая-то нейтральная страна. Это не Россия и не Украина – понятно почему. Это может быть Швейцария. Это может быть Турция. Это могут быть страны Ближнего Востока", – заявил Зеленский.

Также он подчеркнул особую роль США в возможной организации переговоров, напомнив о том, что ранее там уже проводился российско-американский саммит.

Саммит G7 в Эвиане

Во французском Эвиане проходит саммит G7 с участием Украины. По данным Politico, там могут обсудить усиление оборонной помощи, в частности ПВО и дальнобойного оружия. Украина также рассчитывает на возможность собственного производства перехватчиков Patriot и поддержку союзников в поставках боеприпасов.

Европейские партнеры уже берут на себя основную часть финансовой помощи Украине, однако Киев просит дополнительного финансирования. Речь идет о потребности еще как минимум в 20 млрд евро.

Третьим ключевым направлением обсуждений является усиление санкционного давления на Россию и роль США в этом процессе. В то же время в ЕС отмечают, что часть санкционных инициатив, в частности в отношении российского "теневого флота", пока не получила полной поддержки партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства на саммите встретился с Эммануэлем Макроном, Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Подводя итоги саммита, он заявил, что все участники саммита G7 будут заставлять российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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