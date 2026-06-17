"Шанс есть": Вадефуль спрогнозировал, когда могут начаться мирные переговоры между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться уже этим летом. По его мнению, диктатор Владимир Путин сейчас более открыт для переговоров.

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Об этом Вадефуль заявил в эфире программы "Nachtjournal Spezial" на канале RTL, передает ntv. "Возможно, сейчас он находится на этапе, когда серьезно задумывается над этим", – сказал он о Путине.

Министр подчеркнул, что Украина была готова к переговорам все это время. "Я считаю, что теперь есть шанс начать переговоры этим летом", – отметил Вадефуль.

По его словам, Владимир Путин должен решить, "хочет ли он вести переговоры или продолжать стрелять".

Германия, Франция и Великобритания совместно со своими европейскими партнерами проявили инициативу и послали сигнал Москве о том, что они также готовы к переговорам.

Министр иностранных дел ФРГ выразил осторожный оптимизм по поводу того, что в Кремле может произойти смена политического курса. Путин должен осознать, "что продолжение войны действительно не имеет смысла". Поддержка Украины не ослабнет, в то же время на российскую экономику давят санкции.

"Трезво оценив ситуацию, он должен был бы прийти к выводу, что сейчас – подходящий момент для переговоров", – сказал Вадефуль, добавив, что существует "реальная возможность" достичь урегулирования конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за организацию его встречи с Владимиром Путиным для мирных переговоров до начала зимы. В Украине готовы рассмотреть для этого нейтральную площадку.

Глава государства сказал, что Москве предстоит очень тяжелая зима, если к тому времени мирный договор не будет заключен.

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