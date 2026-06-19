Украинских беженцев в Европе могут оставить без защиты и выплат: что готовит ЕС

На шестом году полномасштабной войны Европейский Союз (ЕС) готовится радикально пересмотреть правила в отношении беженцев – в частности мужчин призывного возраста – из Украины. Если сначала к этому призывали отдельные страны, то теперь аналогичные предложения – пока что непублично – начали поступать и от Еврокомиссии.

Видео дня

О планах Брюсселя синхронизировать свою миграционную политику с мобилизационными потребностями украинского правительства и к чему в связи с этим следует готовиться беженцам из Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

Общая картина

Согласно данным Евростата, по состоянию на конец апреля 2026 года временное убежище в ЕС было предоставлено 4,37 млн человек, бежавших от российской агрессии в Украине. Больше всего приняли Германия (практически 1,28 млн), Польша (более 971 тыс.) и Чехия (почти 384,5 тыс. человек).

И даже несмотря на то, что многие страны получили от них экономические выгоды, в последние месяцы тема пересмотра статуса беженцев из Украины поднимается все чаще. На этом фоне часть стран уже пытается влиять на положение беженцев в рамках национального законодательства:

Чехия : украинцев, находящихся под временной защитой, хотят обязать иметь оформленное разрешение на работу и быть экономически активными;

: украинцев, находящихся под временной защитой, хотят обязать иметь оформленное разрешение на работу и быть экономически активными; Польша : с марта социальная помощь предоставляется тем, кто интегрируется в местный рынок труда и систему социального страхования;

: с марта социальная помощь предоставляется тем, кто интегрируется в местный рынок труда и систему социального страхования; Германия : беженцы, прибывшие после апреля 2025 года, получают меньший уровень социальной поддержки;

: беженцы, прибывшие после апреля 2025 года, получают меньший уровень социальной поддержки; Норвегия и Швейцария: вновь прибывшим беженцам из "безопасных" регионов Украины (которые непосредственно не прилегают к линии фронта) прекратили предоставлять защиту автоматически.

Реакция "центральной власти"

Этот вопрос постепенно выходит за рамки национальных правительств. О пересмотре статуса украинских беженцев теперь говорят и на уровне всего Евросоюза: в сентябре прошлого года Совет ЕС одобрил рекомендации о выходе украинцев из временного статуса.

А недавно стало известно, что Европейская комиссия готова официально предложить в очередной раз продлить срок действия временной защиты для украинцев, спасающихся от российской агрессии. Как сообщает Spiegel, об этом говорится в письме председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к главам государств и правительств стран ЕС.

В то же время фон дер Ляйен подчеркивает: сфера применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продление не подрывало способность Украины к самообороне. Деталей не приводится, но в СМИ это расценили как призыв усложнить прием мужчин призывного возраста. Согласно процедуре, Совет ЕС может принять решение на основе предложения Еврокомиссии.

Также этот вопрос был одним из главных на встрече министров внутренних дел ЕС, состоявшейся 4 июня в Люксембурге. Участники не скрывали своих настроений: многие министры поддержали решение, которое лишило бы защиты "тех, кому запрещен въезд" (речь идет о мужчинах в возрасте от 23 до 60 лет).

Кроме того, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брюнер подтвердил, что в этом вопросе позиция ЕС совпадает с запросом Украины. Но окончательное предложение будет представлено в ближайшие недели.

Позиция стран ЕС

Германия

Во время апрельской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что мужчины призывного возраста будут первыми в очереди на исключение из программы защиты. Он поддержал усилия Украины по ограничению выезда этой категории граждан в ЕС и подчеркнул, что они нужны на родине для защиты от российской агрессии и послевоенного восстановления.

Финляндия

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ее страна готова рассмотреть подобное ограничение в отношении предоставления временной защиты, в частности, когда речь идет о мужчинах призывного возраста.

Испания

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес считает необходимым искать иную общую позицию в отношении защиты украинских беженцев. Мол, временная защита не может быть средне- или долгосрочной мерой.

Эстония

Глава МВД Эстонии Игорь Таро отметил, что его правительство считает наиболее разумным шагом продление действия поправки к Директиве о временной защите в ее нынешнем виде.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ряд стран ЕС уже существенно пересмотрел правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращают на родину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!