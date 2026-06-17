"Зеленскому и Путину нужно поговорить": Трамп подчеркнул, что Россия сейчас теряет гораздо больше военных, чем Украина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину следует провести личные переговоры о прекращении войны. Однако, по словам президента США Дональда Трампа, "они не знают, как это сделать".

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С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил в среду, 17 июня, на пресс-конференции в городе Эвиан-ле-Бен (Франция), подводя итоги саммита "Большой семерки". Республиканец повторил, что накануне у него состоялись конструктивные беседы как с Зеленским (речь идет о личной встрече), так и с Путиным (лидеры пообщались по телефону).

Что сказал Трамп

Американский президент заявил, что у него состоялась "продуктивная беседа о российско-украинской войне". В этом контексте он отметил, что "что-то должно произойти" (вероятно, имея в виду дальнейшие шаги по урегулированию).

"Я разговаривал с президентом Путиным, я разговаривал с президентом Зеленским. Президент Путин разговаривал со мной по телефону. Похоже, что там обе стороны теряют очень много солдат. Россия теряет больше: они нападают, а когда вы нападаете в войне, наступаете, то теряете больше людей. Но во время своего воскресного разговора с президентом Путиным я поделился с ним своей информацией. У меня был очень удачный разговор как с Путиным, так и с Зеленским", – сказал Трамп.

"Им нужно поговорить, но они просто не знают, как это сделать. Они просто не знают, как им договориться между собой", – утверждает глава Белого дома.

Что предшествовало

16 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию, поскольку президент Эммануэль Макрон пригласил его принять участие в специальном заседании в рамках саммита "Группы семи". Там президент Украины встретился с Дональдом Трампом и рядом других лидеров.

Впоследствии лидеры G7 выступили с совместным заявлением касательно геополитических вопросов. Среди прочего, они пообещали увеличить военную поддержку Украины и усилить давление на российскую военную экономику. Это заявление подписали также Соединенные Штаты Америки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ заявили, что президент Европейского совета Антониу Кошта через своих советников установил контакты с Кремлем, пытаясь подготовить почву для будущих переговоров о прекращении войны в Украине. Это первые подобные шаги со стороны руководства ЕС после длительного периода фактического замораживания официальных контактов с Москвой.

– Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал итоги встречи стран G7, заявив об усилении поддержки Киева и новом уровне единства среди союзников. По его словам, решения саммита демонстрируют четкий сигнал как для Украины, так и для России.

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