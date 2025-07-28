'50 дней, или 10...' Медведев пригрозил США войной в ответ на новый ультиматум Трампа

Марионетка российского диктатора Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам Америки войной. По мнению политика страны-агрессора, Трамп"играет в игру ультиматумов с РФ". Но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

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Соответствующее сообщение заместитель председателя Совета безопасности РФ обнародовал в соцсети Х. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Путину новый ультиматум.

"Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (именно так Джо Байдена называли его оппонента – Ред.)", – написал Медведев.

Стоит отметить, что российский политик известен своими постоянными угрозами разным странам и скандальными сообщениями. В частности, и в соцсети Х.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами Украине и Западу из-за утверждения Евросоюзом 18-го пакета санкций против страны-агрессора. Он призвал россиян ненавидеть европейцев, пообещав, что экономика РФ якобы "выстоит", а удары по украинским городам "будут наноситься с увеличенной силой".

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже реагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о "дедлайне" в 50 дней для прекращения огня. По словам украинофоба, Трамп выдвинул Кремлю "театральный ультиматум".

Что предшествовало

28 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп также заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Официальный срок для достижения перемирия он планирует объявить в ближайшее время.

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