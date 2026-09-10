Украина переходит на режим жесткой экономии, а народные депутаты в разы повысили себе зарплаты и получают компенсации за аренду квартир

Украина вступает в период жесткой экономии. Премьер-министр Сергей Корецкий официально заявил о переходе государственных финансов на жесткий режим: правительство нашло 70 миллиардов гривен экономии, которые планируется направить на нужды сил обороны. Но даже этих мер недостаточно для полного сбалансирования смет. Из-за стремительного роста военных потребностей, критическая "дыра" в бюджете Министерства обороны достигнет колоссальных 27 миллиардов долларов.

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В ситуации, когда государство вынуждено сокращать некритические расходы, искать каждую гривну для обеспечения фронта и призывать граждан максимально затянуть пояса, финансовая реальность украинского парламента выглядит контрастно. Вместо того чтобы стать примером солидарности и бережливости в военное время, народные депутаты нашли возможность значительно увеличить свои доходы.

Как месячная зарплата (речь идет о всей сумме, включая компенсацию на жилье и т.п.) народного депутата может достигать около 300 тыс. грн в месяц – читайте в материале OBOZ.UA.

Как выросли привилегии народных избранников

Пока большинство бюджетников ощущает на себе последствия финансовых ограничений, доходы парламентариев с начала года резко пошли вверх. Из-за невозможности провести очередные выборы в условиях военного положения народные избранники встретили самый длительный срок полномочий в истории украинского парламентаризма. Судя по всему, "усталость" от затянувшейся работы решили компенсировать весьма радикальным способом – благодаря масштабному перерасчету выплат.

Формально "депутатские" выросли втрое. Если раньше парламентарий получал базовую зарплату и ещё эквивалентную сумму за исполнение депутатских полномочий, то теперь этот показатель вырос в несколько раз. Совокупный месячный доход народного депутата сегодня составляет около 270 тысяч гривен (из них 200 тысяч гривен – "депутатские"). Длясравнения: это в несколько раз превышает официальную заработную плату главы правительства.

Вопрос здесь заключается не только в абсолютных цифрах, но и в плоскости острой социальной справедливости. В стране, которая находится в состоянии войны, где весь тыл работает на армию, политическая элита должна была бы первой демонстрировать эмоциональную и финансовую сдержанность. Вместо этого официальные доходы представителей законодательной власти только увеличиваются, сопровождаясь дополнительными преференциями.

Например, даже во время парламентских каникул народные депутаты официально продолжают "работать" в округах и в комитетах, что дает им законное право на денежные компенсации за неиспользованные отпуска. Масштабы таких выплат поражают. Например, народный депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева-Федоренко в июне получила компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 459,3 тысяч гривен.

И хотя официально у народных депутатов нет отпусков, на самом деле загруженность парламентария в непленарную неделю зависит в первую очередь от его собственной ответственности. Ведь за прогулы уволить народного депутата нельзя.

Жилищные компенсации для миллионеров

Помимо космических зарплат, законодательство гарантирует народным депутатам компенсацию стоимости аренды жилья или гостиничного номера в Киеве (в размере 19,5 тыс. грн ежемесячно). Эта норма выглядит логичной, когда речь идет о представителях регионов, у которых нет собственной столичной недвижимости и которым нужна крыша над головой во время пленарных недель. Но на практике этим правом массово пользуются те, кто материальных затруднений явно не испытывает.

Депутаты оформляют выплаты даже тогда, когда рыночная стоимость их реального имущества исчисляется миллионами долларов, а недвижимость в столице оформляют на родственников или пожилых матерей.

Ярким примером является Петр Юрчишин (группа "За будущее"). Будучи официальным миллионером, чей бизнес охватывает агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, сети магазинов и ресторанный бизнес, он регулярно получает государственную помощь на аренду. Сам народный депутат при этом передвигается на новеньком Range Rover стоимостью около 8 млн грн (эквивалент 180 тыс. долл.), который юридически оформлен на компанию его жены Людмилы.

Аналогичная ситуация наблюдается и у других депутатов. Евгений Петруняк не имеет собственного жилья в Киеве, однако его семья, вероятно, имеет возможность приобрести недвижимость. Так, в сентябре 2022 года его жена Ирина стала владелицей квартиры в Испании площадью 130,8 кв. м, а также жилья в Польше площадью почти 70 кв. м. Кроме того, на ее имя зарегистрировано более 30 объектов недвижимости в Украине, в частности, просторная квартира во Львове площадью более 200 кв. метров.

Не отстают и коллеги по парламенту. Супруга Александра Сухова ("Доверие") в прошлом году пополнила автопарк семьи новейшим кроссовером BMW X5 стоимостью 4,7 млн грн и автомобилем Skoda Octavia. А Михаил Соколов задекларировал элитный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado за 2,6 млн грн и мощный мотоцикл Harley-Davidson Road Glide 117 стоимостью более миллиона гривен. Однако фамилии обоих народных депутатов – в списке тех, кто потребовал компенсацию за аренду жилья.

Для сравнения: обычная украинская семья, если потратит более 50 тыс. грн за раз, лишится возможности получать субсидию. При этом для многих семей это едва ли не единственная возможность не накапливать долги за коммунальные услуги. У народных депутатов же помощь на жилье не отбирают даже при условии, что они тратят миллионы гривен.

На фоне того, как вся страна ищет ресурсы для поддержки фронта, а правительство объявляет тотальную экономию, такие расходы бюджетных средств на содержание высокооплачиваемого парламентского корпуса вызывают серьёзный общественный резонанс. Государственный бюджет воюющей страны продолжает щедро финансировать комфорт тех, кто мог бы обеспечить себя самостоятельно.