Трамп согласовал новый ультиматум Путину с фон дер Ляйен – Еврокомиссия

Президент США Дональд Трамп согласовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новый дедлайн для Путина. Вопрос предельных сроков, в которые Соединенные Штаты ожидают от России достижения соглашения с Украиной о прекращении огня, поднимался во время недавних переговоров между фон дер Ляйен и Трампом.

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Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмекер во время брифинга в Брюсселе 29 июля. Однако он отметил, что не может предоставить никакой дополнительной информации.

"Относительно дедлайнов, которые Трамп объявил России. Действительно, насколько я понимаю, этот вопрос поднимался во время их общения (между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом – Ред.)", – сказал представитель Еврокомиссии.

Кеерсмекер добавил, что в настоящее время не может больше ничего сказать по этому поводу.

Журналисты также спросили представителя Еврокомиссии, повлияли ли результаты переговоров между США и ЕС на то, что Дональд Трамп уменьшил дедлайн для Путина с 50 до 10-12 дней. Однако Кеерсмекер не смог подтвердить такую информацию.

Также отмечалось, что основной темой переговоров Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа была новая торговая сделка между США и Евросоюзом.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Новый дедлайн начинается с 28 июля и составит 10-12 дней. Глава Белого дома отметил, что договоренности о прекращении войны были достигнуты не один раз, однако Путин каждый раз нарушал их, атакуя Украину.

Также Трамп заявил, что "больше не заинтересован в разговорах с Путиным", и рассказал, что будет с Россией в случае отказа от мира.

В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона "приняла к сведению" сокращение дедлайна для достижения мира – с 50 до 10-12 дней.

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