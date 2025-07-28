'Я больше не заинтересован в разговорах с Путиным': Трамп сказал, что будет с Россией в случае отказа от мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной, Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Официальный срок для достижения перемирия он планирует объявить в ближайшее время.

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Американский лидер также подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп сообщил в понедельник, 28 июля, во время общения с журналистами.

"Мы введем вторичные санкции против России, если не заключим соглашения. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут без причины", – сказал он.

Он также отметил, что планирует объявить официальный срок для достижения перемирия – "сегодня или завтра".

Трамп сообщил, что ранее имел контакты с Владимиром Путиным, однако пока не заинтересован в продолжении диалога.

"Я разговаривал с ним (Путиным. – Ред.)... и выглядело так, будто мы уже на пути (к миру. – Ред.). А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится", – отметил президент США.

Стоит отметить, Дональд Трамп также заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля. По словам Трампа, новый дедлайн для России составит 10-12 дней.

Что предшествовало

Ранее в интервью на телеканале Fox News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией являются нерезультативными. Глава Белого дома хочет увидеть реальные шаги для завершения российско-украинской войны.

"Поэтому пришло время действовать. И я думаю, что президент четко дал это понять. Он теряет терпение. Он теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона сделает что-то, чтобы покончить с этой войной, которая не была его войной. Но он хочет, чтобы она закончилась", – подчеркнул Рубио.

Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил, что не исключает введения против страны-агрессора России вторичных санкций. Причем, по его словам, эти ограничения возможны раньше, чем закончится его 50-дневное ожидание прекращения огня.

Также Трамп прокомментировал возможную встречу российского диктатора и украинского президента Владимира Зеленского. Она должна была быть еще три месяца назад, отметил американец, но пообещал, что она "непременно будет".

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