Уже не 50 дней: Трамп дал Путину новый дедлайн на прекращение огня в Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Видео дня

Соответствующее заявление прозвучало накануне встречи с премьером Великобритании Киром Стармером. Американский лидер неоднократно надеялся, что вопрос окончания войны решен, однако это оказалось не так.

"Я разочарован президентом Путиным. Я сокращу этот 50-дневный срок, который я ему дал, до меньшего количества (дней. – Ред.), потому что, думаю, я уже знаю, что произойдет", – сказал Трамп.

По словам Трампа, новый дедлайн для России составит 10-12 дней.

Глава Белого дома отметил, что договоренности о прекращении войны были достигнуты не единожды, однако Путин каждый раз нарушал их, атакуя Украину.

"У нас были дискуссии. Мы много раз думали, что уже решили. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например Киеву, и убивает много людей. А я говорю, что так нельзя делать", – пояснил американский лидер.

Что предшествовало

Ранее в интервью на телеканале Fox News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией нерезультативны. Глава Белого дома хочет увидеть реальные шаги по завершению российско-украинской войны.

"Поэтому пора действовать. И я думаю, что президент четко дал это понять. Он теряет терпение. Он теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона сделает что-то, чтобы покончить с этой войной, которая не была его войной. Но он хочет, чтобы она закончилась", – подчеркнул Рубио.

Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова заявил, что не исключает введения против страны-агрессора России вторичных санкций. Причем, по его словам, эти ограничения возможны раньше, чем закончится его 50-дневное ожидание прекращения огня.

Также Трамп прокомментировал возможную встречу российского диктатора и украинского президента Владимира Зеленского. Она должна была быть еще 3 месяца назад, отметил американец, но пообещал, что она "непременно будет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!