'Приняли к сведению': в Кремле отреагировали на сокращение дедлайна Трампа для мирного урегулирования в Украине

В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона "приняла к сведению" сокращение дедлайна для достижения мира — с 50 до 10–12 дней.

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Но реплику Трампа о нежелании дальше вести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным там оценивать отказались. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на сокращение дедлайна Трампа

"Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", – сказал Песков.

Он также избегал конкретных оценок относительно нежелания Трампа продолжать разговоры с Путиным, повторив, что Кремль лишь "принял к сведению" эти слова.

"Я хотел бы избежать каких-то оценок. Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа", - сказал спикер Путина.

Он также подчеркнул, что вопрос личной встречи между Путиным и Трампом пока не стоит на повестке дня и не обсуждается в "предметном плане".

Что предшествовало

Накануне Трамп дал Путину новый дедлайн на прекращение огня в Украине. Определенный ранее срок в 50 дней президент США сейчас считает слишком щедрым предложением, поэтому с момента заявления он объявил отсчет в "10-12 дней" для реальных шагов Москвы в направлении завершения войны.

Также Трамп заявил, что "больше не заинтересован в разговорах с Путиным", и рассказал, что будет с Россией в случае отказа от мира.

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