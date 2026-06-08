Заместитель министра науки Польши сравнил бойцов УПА с антисоветскими подпольщиками: как это восприняли поляки

В Польше возник политический скандал после высказываний заместителя министра науки Анджея Шептицкого относительно Украинской повстанческой армии. Чиновник провел параллели между УПА и польским антикоммунистическим подпольем, что вызвало резкую реакцию части политиков и экспертов.

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В обществе заявление вызвало новую волну дискуссий вокруг сложной истории польско-украинских отношений. Об этом сообщают польские издания RFM24 и Onet.

Шептицкий в интервью TOK FM заявил, что Украинская повстанческая армия, несмотря на противоречивые страницы истории, боролась за независимость Украины и противостояла советской власти.

Он отметил, что деятельность УПА была "безнадежной борьбой" в контексте того времени. Также чиновник назвал ее участников "своеобразными украинскими несокрушимыми солдатами", проводя параллель с термином, который в Польше используют в отношении антисоветских подпольщиков.

Заявление Шептицкого вызвало критические оценки со стороны представителей власти. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что такие сравнения неприемлемы, а саму УПА он назвал "бандитами и убийцами".

Он также выразил мнение, что после подобных высказыванийШептицкий не должен оставаться на должности в правительстве.

Председатель партии Polska 2050 Катажина Пелчинская-Наленч, к которой принадлежит Шептицкий, заявила, что обсудит ситуацию с чиновником лично.

Она назвала его слова "чрезвычайно неудачными", однако выступила против требований об отставке, подчеркнув, что он выполняет "много хорошей и сложной работы".

Что предшествовало

26 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Героев УПА". Такое название получил.

В указе указано, что решение принято "с целью восстановления исторических традиций национального войска и в знак признания образцового выполнения возложенных задач по защите территориальной целостности и независимости Украины".

Указ Зеленского вызвал настоящую истерику в Варшаве, где воинов УПА обвиняют в якобы причастности к убийствам поляков во время "Волынской трагедии". "Вклад" поляков в эту трагическую страницу истории, когда происходили массовые убийства по этническому признаку с обеих сторон, в Польше не признают.

29 мая стало известно, что президент Польши Навроцкий хочет забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Этот орден президент Украины получил в 2023 году из рук предшественника Навроцкого, Анджея Дуды. Тот, в свою очередь, заявил, что Зеленский получал высшую польскую государственную награду "в другое время и при других условиях", которые с тех пор "изменились", поэтому решение – за Навроцким.

Известно, что отделение Ордена Белого Орла соберется 8 июня, одним из вопросов повестки дня, по предложению президента Польши, станет лишение президента Зеленского высокой награды.

На фоне истерической реакции польских властей в Люблине со здания ратуши сняли флаг Украины, а польские ультраправые призвали блокировать вступление Украины в ЕС.

На обвинения Варшавы отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили: "от споров выигрывает только Москва".

Как сообщал OBOZ.UA, Союз украинцев Польши заявил, что не поддерживает решение забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА.

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