"Будет не эмпатия, а жесткий бизнес": Туск пригрозил Украине из-за конфликта по поводу "Героев УПА"

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал решение президента Украины о присвоении названия "Героев УПА" одному из подразделений Сил обороны. Возвращаясь с саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории, он заявил, что ответственность за урегулирование конфликта вокруг исторической памяти сейчас лежит на украинской стороне.

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Об этом Туск сказал журналистам RMF24 во время перелета из города Тиват, где состоялся саммит ЕС – Западные Балканы. По его словам, представители польской стороны уже ведут переговоры с руководством Офиса президента Украины.

Премьер подчеркнул: "Украинская сторона сама довела до этой проблемы, поэтому теперь должна искать решение".

Реакция Варшавы

Туск назвал досадным развитие событий вокруг нового наименования украинского подразделения. Он отметил, что Польша приложила значительные усилия для преодоления исторических противоречий между двумя народами.

"Жаль, потому что мы много инвестировали, и я также, чтобы преодолеть демонов прошлого", – сказал глава польского правительства.

Его заявление прозвучало после того, как президент Украины Зеленский присвоил Самостоятельному центру специальных операций "Север" Вооруженных сил Украины почетное наименование "Героев УПА". Это решение вызвало волну критики в Польше.

Туск также заявил, что понимает реакцию президента Польши Кароль Навроцкий, который ранее сообщил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла. Эту награду украинскому президенту вручил бывший президент Польши Andrzej Duda.

Условия сотрудничества

Премьер Польши подчеркнул, что польские власти занимают единую позицию по историческим вопросам. По его словам, никто не сможет разделить польское общество и руководство страны в оценках прошлого.

Туск отметил, что понимает стремление украинцев чествовать тех, кто боролся против советской власти. В то же время он подчеркнул, что не поддерживает чествование лиц, которых в Польше считают ответственными за убийства польского населения.

"Поддержка и помощь Польши и других европейских государств, но особенно Польши для Украины, является тем, в чем нашим соседям должно очень зависеть. Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а жесткий бизнес будет определять наши отношения", – заявил он.

Отдельно глава правительства напомнил, что 25–26 июня в Гданьске состоится конференция Ukraine Recovery Conference 2026 – крупнейший международный форум, посвященный восстановлению и модернизации Украины. По словам Туска, проведение такого мероприятия в Польше также свидетельствует о важности хороших отношений между двумя государствами.

Премьер добавил, что вопрос возможного вступления Украины в Европейский Союз остается связанным с выполнением всех необходимых критериев. По его словам, и Польша, и ЕС придерживаются позиции, что каждая страна-кандидат должна соответствовать установленным требованиям.

Что предшествовало

26 мая Владимир Зеленский издал указ о присвоении почетного назначения Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"С целью восстановления исторических традиций национальных войск, учитывая образцы выполнения возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" и далее именовать – Отдельный центр специальных операций "Север" имени Героев УПА Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда лично вручил Зеленскому высшую награду своего государства. Орден Золотого Орла присвоен украинскому лидеру за деятельность по обеспечению безопасности, стойкости в защите прав человека.

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