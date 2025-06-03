Выдвинули два пункта: в России заговорили об 'условиях' для третьего раунда переговоров с Украиной

В России заговорили о третьем раунде переговоров с Украиной и выдвинули очередные условия для его проведения. В частности, агрессор требует прекращения атак на железную дорогу, удары по аэродромам РФ, а также установления кратковременного перемирия на 2-3 дня.

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишут пропагандистские белорусские СМИ. Он подчеркнул, что при соблюдении вышеупомянутых условий переговоры могут состояться до конца июня.

Речь идет о двух условиях: во-первых, украинская сторона не должна повторять удары по железнодорожным мостам в российском тылу и атаковать аэродромы стратегической авиации. Во-вторых, Украина должна придерживаться предложенного Россией краткосрочного перемирия на отдельных участках фронта.

Выполнение соответствующего перечня, по словам российской стороны, существенно повлияет на дальнейший ход переговоров, включая их содержание и сроки проведения. Чепа отметил, что упомянутые требования являются одними из ключевых.

"Сейчас инициатива на стороне Украины. Если они согласуют это решение и, что куда важнее, будут неуклонно его придерживаться, если будут выработаны адекватные и рабочие механизмы контроля (прекращения огня. – Ред.), тогда, я думаю, можно будет говорить уже и об объявлении какого-то более длительного периода на большем количестве участков фронта или даже на всем фронте сразу", – подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров Украины и России при посредничестве Турции. Переговоры продолжались более часа, а стороны обменялись меморандумами по урегулированию и подробно обсудили обмен пленными.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе переговоров РФ отказалась от безусловного прекращения огня, которое предложила Украина, а также от встречи лидеров двух стран, однако сторонам удалось договориться об обмене пленными "всех на всех" тяжелораненых, больных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

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